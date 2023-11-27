Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия терпит наибольшие потери с начала войны, — британская разведка

Россия терпит наибольшие потери с начала войны, — британская разведка

Александр Панько
27.11.23 14:25
82
Россия терпит наибольшие потери с начала войны, — британская разведка

Главное: Британская разведка сообщает, что Россия терпит наибольшие потери с начала войны. Самые высокие за последние шесть недель потери российских войск являются результатом наступления на Авдеевку Донецкой области.

Детали: Последние шесть недель, вероятно, имели самые высокие показатели потерь среди российских военных за все время войны против Украины. Об этом 27 ноября сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

В течение ноября потери россиян составляют, в среднем, 931 человека в сутки, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее наибольшее количество потерь России было зафиксировано в марте этого года в разгар российского штурма Бахмута — в среднем, 776 погибших солдат в день.

По оценке Минобороны Британии, хотя разведка не может проверить методологию подсчетов, учитывая общее количество убитых и раненых российских военных, цифры правдоподобны.

«Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери преимущественно нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе», — отметили эксперты британской разведки.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 325 580 солдат.

Тэги: общество, Россия, потери, война в Украине, британская разведка

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил
23.11.23 18:55

Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.23 14:46

Китай открестился от идеи совместного с РФ строительства подводного тоннеля в Крым

27.11.23 13:52

В Киев прибыла вице-президент Еврокомиссии

27.11.23 13:18

Скифское золото вернулось в Украину

27.11.23 12:57

Пол Линч: Букеровскую премию 2023-го года получил ирландский писатель

27.11.23 12:55

Известный американский врач заявил, что Байден сильно деградировал

27.11.23 12:49

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

27.11.23 12:19

Синоптик поведала, ждать ли украинцам послаблений от погоды

27.11.23 12:12

Стало известно, когда и где в Киеве установят новогоднюю елку

27.11.23 12:04

Жертвами молний в Индии стали десятки людей

27.11.23 13:18

Скифское золото вернулось в Украину

27.11.23 12:49

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

27.11.23 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 325 580 солдат

26.11.23 14:55

ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

24.11.23 14:28

Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

24.11.23 13:25

Украинцам напомнили точные даты зимних праздников по новому календарю

24.11.23 12:48

Украинцев предупредили о масштабных отключениях электричества

24.11.23 11:51

Крымские партизаны сообщают о ночных ударах по воинским частям в Крыму

24.11.23 10:35

В России заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области

24.11.23 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 322 900 солдат

20.11.23 15:49

В Украине готовят большие изменения по мобилизации

20.11.23 18:03

Жоэль Геррио и Сандрин Жоссо: престарелый французский депутат пытался изнасиловать свою коллегу

20.11.23 15:59

Израиль переходит к более жесткой фазе войны в Cекторе Газа, — WSJ

21.11.23 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 319 820 солдат

20.11.23 14:58

Озвучена цель визита Остина в Киев

21.11.23 10:53

В Польше увидели угрозу в возможном вступлении Украины в ЕС

21.11.23 15:49

В Винницкой области ждут новую волну гепатита А

21.11.23 10:42

Гепатит А вплотную подобрался к Киеву

21.11.23 16:58

Николай Оголобяк: в РФ за участие в войне помиловали сатаниста-убийцу

21.11.23 15:22

Оккупанты повредили газопроводы в трех областях Украины

Фото и Видео
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Сильный ветер разорвал самый большой флаг Украины
Сильный ветер разорвал самый большой флаг Украины
Наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам
Наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам
Снежный шторм в Одессе: стало известно о катастрофических последствиях
Снежный шторм в Одессе: стало известно о катастрофических последствиях
Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе
Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе
Игра в кальмара (2023): участники реалити-шоу подали в суд на Netflix
Игра в кальмара (2023): участники реалити-шоу подали в суд на Netflix
Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy
Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy
Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов
Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix
Яна Дога: известную блогершу разоблачили на шоу «Супермама»
Яна Дога: известную блогершу разоблачили на шоу «Супермама»
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.