Россия терпит наибольшие потери с начала войны, — британская разведка

Главное: Британская разведка сообщает, что Россия терпит наибольшие потери с начала войны. Самые высокие за последние шесть недель потери российских войск являются результатом наступления на Авдеевку Донецкой области.

Детали: Последние шесть недель, вероятно, имели самые высокие показатели потерь среди российских военных за все время войны против Украины. Об этом 27 ноября сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

В течение ноября потери россиян составляют, в среднем, 931 человека в сутки, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее наибольшее количество потерь России было зафиксировано в марте этого года в разгар российского штурма Бахмута — в среднем, 776 погибших солдат в день.

По оценке Минобороны Британии, хотя разведка не может проверить методологию подсчетов, учитывая общее количество убитых и раненых российских военных, цифры правдоподобны.

«Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери преимущественно нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе», — отметили эксперты британской разведки.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 325 580 солдат.