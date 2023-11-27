Известный американский врач заявил, что Байден сильно деградировал

Главное: Бывший врач Белого дома поведал о здоровье Джо Байдена. Говорит, что президент США деградировал.

Детали: Бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен Ронни Джексон поведал о состоянии здоровья 81-летнего президента США Джо Байдена. Его слова цитирует Fox News.

Политик сказал: «Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту».

Он добавил: «Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску».

Ронни Джексон напомнил, что работал врачом в Белом доме при трех президентах – Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе – и хорошо знает, насколько трудна работа главы государства как морально, так и физически.

По его словам, Джо Байден каждый день доказывает, что не может выполнять свою работу, и дальше будет только хуже.

Медик подчеркнул: «Враги больше не боятся США, поскольку в Вашингтоне нет сильного лидера. Он физически и умственно больше не пригоден для работы на своем посту, и кто-то из его ближайшего окружения должен дать ему знать об этом, ему нужно двигаться дальше ради безопасности и охраны этой страны».

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