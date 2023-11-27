Синоптик поведала, ждать ли украинцам послаблений от погоды

Главное: В Украине меняется погода. Небесная канцелярия должна успокоиться.

Детали: После прошедшей снежной бури с понедельника, 27 ноября, погода в Украине будет успокаиваться. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По стране прогнозируется ослабление и прекращение осадков.

Во вторник, 28 ноября, утихнет сильный ветер.

Эксперт, в то же время, предупредила о приближении нового циклона, который вновь принесет в Украину снегопады.

Было сказано: «В среду ожидается выход очередного южного циклона со снегопадами».

В тему: Снежная буря частично парализовала Украину.