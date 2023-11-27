Режиссер Карл Эрик Ринш $55 млн, полученных для съемок от Netflix, потратил на... криптовалюту и автомобили

Главное: Режиссер боевика с Киану Ривзом «47 Ронин» Карл Эрик Ринш постратил $55 млн, выделенных на новый научно-фантастический сериал «Conquest», на игру на фондовых и криптовалютных рынках, а также на покупку авто.

Детали: Карл Эрик Ринш потратил миллионы долларов, которые Netflix дал ему на новый научно-фантастический сериал, на игру на фондовых и криптовалютных рынках.

По данным The New York Times, в ноябре 2018 года 46-летний режиссер Карл Эрик Ринш заключил соглашение с Netflix на производство научно-фантастического сериала «Conquest» на сумму в $61,2 млн. К марту стриминг потратил $44,3 млн на шоу Ринша, в то время как режиссер попросил больше денег, угрожая завершением производства — и Netflix выделил дополнительные $11 млн.

Но Ринш направил средства на другие нужды — в 2020 году $10,5 млн он использовал для игры на фондовом рынке и в конце концов потерял на торговле $5,9 млн (в статье ссылаются на финансовые документы, обнародованные во время его развода). Далее режиссер заинтересовался крипторынком, где ему повезло больше — приобретение Dogecoin превратило ставку Ринша в $4 млн почти на $27 млн.

«Благодарю вас и пусть Бог благословит криптовалюту», — написал восторженный Ринш в онлайн-чате с представителем Kraken.

Еще $8,7 млн он потратил на покупку автомобилей (в том числе Ferrari и пять Rolls-Royce) и дизайнерскую мебель и часы. В своих показаниях Ринш сказал, что эти товары были реквизитом для сериала, и поэтому он заплатил за них деньгами Netflix.

Netflix тем временем, несмотря на инвестирование $55 млн, до сих пор не получил ни одного эпизода от Карла Эрика Ринша. Спикер стриминга Томас Чериан сказал, что сериал сейчас списан, поскольку «понятно, что господин Ринш и не собирался завершать проект, который согласился сделать».

В настоящее время режиссер и стриминг проходят конфиденциальный арбитражный процесс. Ринш, который и инициировал его, говорит, что Netflix должен ему по меньшей мере $14 млн возмещения за нарушение контракта.

Справка: Фильмография Ринша состоит только из одного фильма — боевика с Киану Ривзом «47 Ронин» 2013 года, получившего негативные отзывы от критиков и собравшего всего $150 млн в прокате при бюджете в $175 млн.