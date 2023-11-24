В России оштрафовали Google за «фейки» о войне в Украине

Главное: Российский суд наложил штраф на Google за якобы «фейки» о войне России против Украины. Правящий режим РФ требует, чтобы компания удаляла «запретную информацию» о захватнической войне.

Детали: Таганский суд Москвы считает компанию Google «виновной в административном правонарушении»: за отказ удалить правдивые факты о войне России против Украины. Google LLC приговорили к административному штрафу в размере четырех миллионов рублей.

Претензии Роскомнадзора к Google связаны с отказом компании удалять «запрещенную в РФ информацию», в частности, на YouTube.

В последние годы крупнейшие интернет-сервисы — Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch — неоднократно привлекались к ответственности через так называемый «запретный контент».

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы.

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