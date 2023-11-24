На Киевщине от взрыва газового баллона разрушился дом

Главное: В селе на Киевщине взорвался газовый баллон, пострадал человек. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов, поскольку легкомыслие может привести к трагедии.

Детали: Сегодня, 24 ноября, в частном жилом доме в с. Жуковцы Обуховского района Киевской области произошел взрыв, в результате которого разрушен дом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон, пострадал человек.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов:

— большие баллоны — только для частного сектора;

— обслуживать и заправлять их можно только в специальных организациях;

— баллон следует наполнять не более чем на 85% от его объема;

— размещайте баллон подальше от солнечных лучей, нагревательных приборов;

— в помещении, где расположен баллон, должна быть исправна система вентиляции;

— регулярно проверяйте баллон на отсутствие повреждений.

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