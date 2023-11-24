На Киевщине от взрыва газового баллона разрушился дом

Главное: В селе на Киевщине взорвался газовый баллон, пострадал человек. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов, поскольку легкомыслие может привести к трагедии.
Детали: Сегодня, 24 ноября, в частном жилом доме в с. Жуковцы Обуховского района Киевской области произошел взрыв, в результате которого разрушен дом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
По предварительной информации, взорвался газовый баллон, пострадал человек.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов:
— большие баллоны — только для частного сектора;
— обслуживать и заправлять их можно только в специальных организациях;
— баллон следует наполнять не более чем на 85% от его объема;
— размещайте баллон подальше от солнечных лучей, нагревательных приборов;
— в помещении, где расположен баллон, должна быть исправна система вентиляции;
— регулярно проверяйте баллон на отсутствие повреждений.
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