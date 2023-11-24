В ВС ВСУ объяснили длительные воздушные тревоги

Главное: Юрий Игнат отметил, что в настоящее время враг запускает беспилотники группами по несколько волн, что и приводит к длительным сигналам воздушной тревоги.

Детали: Оккупанты во время воздушных атак по Украине с применением ударных дронов меняют тактику. В последнее время они запускают беспилотники группами по несколько волн, что и приводит к длительным воздушным тревогам. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По его словам, войска РФ пытаются использовать маршруты, по которым дрону удается проходить и достигать цели. Силы обороны Украины учитывают такие случаи и создают там помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или привлекают различные средства поражения.

Игнат отметил, что сначала российские захватчики применяли беспилотники в одиночку в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечные атаки.

Теперь дроны противника залетают в Украину из российского Приморско-Ахтарска, после чего на нашей территории следуют в разные области, объяснил он.

Представитель Воздушных сил добавил, что длительные по времени воздушные тревоги в Украине связаны с тем, что враг сейчас преимущественно применяет Шахеды группами, запуская их по несколько волн.

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