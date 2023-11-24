Стало известно, планируются ли графики отключения электроэнергии в Украине

Главное: В Украине прогнозируется холодная погода. Но энергетики не планируют вводить графики отключения электроэнергии.

Детали: Украинские энергетики прогнозировали холодную погоду и не планируют вводить графики отключений света в случае понижения температуры. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«Понятно, что вместе с понижением температуры растет потребление электроэнергии. Но еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день ситуация контролируемая. И если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе из-за погодных условий (налипания снега или ветра)... не планируем вводить никаких графиков», — подчеркнула Гринчук.

Она отметила, что даже сейчас, когда в аварийном ремонте находились семь энергоблоков, четыре уже начали работу спустя 6-7 часов. Энергетики продолжат так же быстро ремонтировать объекты инфраструктуры.

«Мы прогнозировали и снижение температуры. И с той ситуацией, которая сейчас, даже при понижении температуры мы не планируем графиков отключений, особенно для бытовых потребителей», — добавила Гринчук.

В тему: Украинцев предупредили о масштабных отключениях электричества.