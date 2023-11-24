На Киев надвигаются снегопады. Водителей предупреждают о гололеде

Главное: Киевлян предупреждают о снегопадах и гололедице. Водителей и пешеходов просят учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах, без необходимости не выезжать в город частными автомобилями.

Детали: В Киеве в воскресенье и понедельник, 26-27 ноября, прогнозируют сильные снегопады, метели и гололедицу, из-за чего въезд в город крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, будет ограничен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Синоптики прогнозируют днем 26 ноября и ночью 27 ноября снегопады и метели, значительный прирост снежного покрова, усиление ветра до 17-22 м/с, снежные заносы и гололед.

Водителей и пешеходов просят учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах, без необходимости не выезжать в город частными автомобилями, а если в этом таки есть необходимость, не парковать машины вдоль обочины дорог и на тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Как сообщают в КГГА, в этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут бороться с гололедицей и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники, заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.

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