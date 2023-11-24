Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

Главное: Зимой Украина развернет еще одну систему Patriot, предоставленную Германией. В настоящее время на местах в Украине находятся уже 4 доставленные из Германии системы IRIS-T.

Детали: Германия развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине зимой. Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью «Укринформу».

«Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии», — сказал дипломат.

В настоящее время на местах в Украине находятся уже 4 доставленные из Германии системы IRIS-T, отметил дипломат.

В тему: Украина получит от Германии еще 4 системы IRIS-T.