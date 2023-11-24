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Новости > Россия совместно с Китаем хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом, — WP

Россия совместно с Китаем хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом, — WP

Агата Кловская
24.11.23 13:47
121
Россия совместно с Китаем хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом, — WP

Главное: Россия хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом. По информации СМИ, РФ договаривается с Китаем.

Детали: После неоднократных ударов ВСУ по Крымскому мосту, россияне ищут альтернативные пути доступа к оккупированному Крыму. Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает издание, переговоры, состоявшиеся в конце октября, были спровоцированы растущей озабоченностью России по безопасности незаконно построенного моста через Керченский пролив. Он является ключевой логистической линией для российской армии, но дважды подвергся атакам ВСУ и до сих пор остается уязвимой целью украинских войск.

Отмечается, что переговоры подчеркивают решимость России сохранить свой контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году. А также растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки.

По мнению официальных лиц США и инженеров, такую идею будет сложно реализовывать. На строительство, которое продлится годами, нужно будет потратить миллиарды долларов. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий.

Но, несмотря на сомнения в жизнеспособности плана, по словам экспертов, у России есть четкие причины для его реализации.

«Не сумев добиться решающей победы в войне, Россия сталкивается с риском того, что Украина будет пытаться сорвать Керченский мост в течение следующих лет», — отметил Александр Габуев, эксперт по отношениям между Москвой и Пекином.

Аналитики отмечают, что Керченский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях. Москва может рассматривать его как долгосрочную инвестицию — цель, обеспечивающая безопасную связь с территорией, за которую можно конкурировать на протяжении десятилетий.

Проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма Россией, и чьи компании могут попасть в ловушку экономических санкций, которые США и ЕС наложили на страну-агрессора.

Несмотря на это, перехваченные электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Они были предоставлены WP украинскими чиновниками.

В одном из сообщений говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC «готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе».

Ранее корпорация неоднократно сотрудничала с РФ, в частности помогая в расширении линий метро в Москве.

В тему: В ГУР опубликовали интригующее видео про Крымский мост.

Тэги: Китай, Крым, Россия, море, тоннель

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