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Новости > Украина эвакуирует своих водителей с польской границы

Украина эвакуирует своих водителей с польской границы

Агата Кловская
24.11.23 12:55
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Украина эвакуирует своих водителей с польской границы

Главное: Министерство восстановления начинает добровольную эвакуацию украинских водителей с польской границы.

Детали: Министерство восстановления и развития инфраструктуры готовит эвакуацию водителей из заблокированных пунктов пропуска на польской границе. Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в Facebook.

«Мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже кончилось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей», — написал он.

Чиновник отметил, что украинская сторона несколько раз поднимала вопрос на рабочем и официальных уровнях по питанию, дежурству скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий — но этого всего нет.

«Зато и дальше видим сообщение о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей», — добавил Деркач.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отметил, что Украина будет вывозить всех желающих водителей. Ведомство также опубликовало форму, которую следует заполнить для эвакуации.

По словам чиновника, за последние три недели вопрос блокады поднимался на всех возможных уровнях, десятки писем, встреч: «Мы предложили ряд компромиссов, польское правительство и Еврокомиссия их знают. Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только желание блокировать границу», — подчеркнул Деркач.

Кроме того, Министерство восстановления инициирует создание мониторинговой группы со стороны Евросоюза на границе.

В тему: В Польше анонсировали расширение блокады на границе.

Тэги: Украина, водитель, граница, Польша, эвакуация, дальнобойщик, блокада

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