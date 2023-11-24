Резонансное ДТП во Львовской области: «скорая» влетела в пешеходов

Главное: Во Львовской области произошло громкое ДТП. Машина «скорой помощи» въехала в пешеходов.

Детали: Вечером четверга, 23 ноября, в селе Зимняя Вода (Львовская область) произошло громкое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут машина «скорой помощи» на дороге Львов-Шегини влетела в пешеходов.

Выяснилось, что водитель медицинской машины Citroen, 62-летний львовянин, уезжал с включенными маячками синего цвета, после чего его автомобиль совершил наезд на 17-летнего жителя Винников и 18-летнюю жительницу одного из сел Львовского района.

В результате аварии оба получили травмы.

Также пострадала 52-летняя пациентка из одного из здешних сел, которая находилась в «скорой».

Уточняется, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Теперь водителю светит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В тему: Во Львове «скорая» сбила ребенка.