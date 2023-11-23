Эксперт поведала, сколько украинцев покинули страну

Главное: За границей находятся сейчас около девяти миллионов украинцев. Немало людей уехало в Россию.

Детали: Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова во время Седьмого украинского женского конгресса поведала, сколько украинцев находится сейчас за границей. Ее слова цитирует «Укринформ».

Сообщается, что речь идет примерно о девяти миллионах наших сограждан.

Три миллиона человек являются трудовыми мигрантами.

Уточняется, что в странах ЕС находятся 4,2 миллиона украинцев.

Кроме этого, по данным ООН, в Россию уехали 1,2 миллиона наших сограждан.

Эксперт сказала, что около миллиона украинцев находятся в других странах, среди которых – США, Великобритания и Канада.

Специалист поведала: «К этому прибавим еще примерно 2,5-3 миллиона трудовых мигрантов, выезд из Украины которых не имеет прямого отношения к началу войны».

Отмечается, что миграция, в первую очередь внешняя, превратилась в главный драйвер демографической динамики в целом.

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