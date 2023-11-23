В одном из регионов Украины произошло небольшое землетрясение

Главное: Землетрясение произошло в Черновицкой области. Магнитудой 2,0.

Детали: В четверг, 23 ноября, в Новоселицкой территориальной общине Черновицкой области произошло землетрясение. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Сообщается, что его магнитуда составила 2,0.

При этом, как стало известно, эпицентр подземных толчков находился на глубине два километра.

Эксперты поясняют, что по классификации землетрясение относится к неощутимым и не представляет угрозы для населения.

О разрушениях и пострадавших ничего не говорится.

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