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Новости > Фьюри объяснил, почему обозвал Усика сосиской

Фьюри объяснил, почему обозвал Усика сосиской

Агата Кловская
23.11.23 16:54
92
Фьюри объяснил, почему обозвал Усика сосиской

Главное: Британский боксер Тайсон Фьюри объяснил, почему обозвал украинца Александра Усика сосиской. По его словам, он сделал это просто так.

Детали: Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал, почему называет чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO) «сосиской».

«Я просто назвал его „сосиской“. Это ничего не значит. Люди думают, что за всем, что я делаю, стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, это не так. Я просто назвал человека „сосиской“. Я не думал об этом, я просто сделал это», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

В тему: Фьюри обозвал Усика сосиской и обвинил его в симуляции.

Тэги: бокс, спорт, Тайсон Фьюри, Александр Усик

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