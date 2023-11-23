Фьюри объяснил, почему обозвал Усика сосиской

Главное: Британский боксер Тайсон Фьюри объяснил, почему обозвал украинца Александра Усика сосиской. По его словам, он сделал это просто так.

Детали: Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал, почему называет чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO) «сосиской».

«Я просто назвал его „сосиской“. Это ничего не значит. Люди думают, что за всем, что я делаю, стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, это не так. Я просто назвал человека „сосиской“. Я не думал об этом, я просто сделал это», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

В тему: Фьюри обозвал Усика сосиской и обвинил его в симуляции.