В ЕС придумали, как поставить Украине миллион боеприпасов, — СМИ

Главное: Евросоюз может начать закупки боеприпасов для Украины в других странах. Франция считает, что прежде чем прибегать к иностранным поставщикам, ЕС должен фактически не достичь мартовской цели поставок.

Детали: Евросоюз опасается, что не сможет вовремя поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, поэтому допускается вариант, что их начнут закупать в странах, не находящихся в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Politico.

Французский анонимный дипломат считает, что прежде чем прибегать к иностранным поставщикам, ЕС должен фактически не достичь мартовской цели.

«Пока мы не придем к такому выводу, мы не будем этого делать (покупать за границей), но если нам придется приспосабливаться, мы приспособимся», — заявил он.

Директор Европейской службы внешних действий по миру, безопасности и обороне Бенедикта фон Зехерр-Тосс заявила, что до мартовского крайнего срока еще далеко. Однако даже если цель не будет достигнута к этому месяцу, Киев в конце концов получит обещанные боеприпасы.

«Вопрос в том, достигнем ли мы цели до марта или когда-нибудь позже, в 2024 году», — пояснила чиновница.

Дипломат ЕС подчеркнул, что приоритетом является обеспечение Украины достаточным количеством снарядов для отражения российских атак, а не для защиты европейской промышленности.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявлял, что уже давно выступает за то, что если у ЕС не хватает боеприпасов или техники, то необходимо купить ее где-то еще и дать Украине.

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