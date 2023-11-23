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Новости > В России стало втрое опаснее летать на гражданских самолетах, а 35% бортов пустили на запчасти, — ГУР

В России стало втрое опаснее летать на гражданских самолетах, а 35% бортов пустили на запчасти, — ГУР

Агата Кловская
23.11.23 15:24
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В России стало втрое опаснее летать на гражданских самолетах, а 35% бортов пустили на запчасти, — ГУР

Главное: ГУР провело кибероперацию против «Росавиации». В сеть попали секретные данные.

Детали: Украинские разведчики провели кибероперацию против «Росавиации». Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ. Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает в Facebook.

В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ — Федерального агентства воздушного транспорта («Росавиация»).

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных — перечень ежесуточных отчетов «Росавиации» в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:

— В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет «сухой superjet» — 34 проблемных случая.

— За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.

— Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

— Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Поэтому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.

— По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через «кустарный сервис» Ирана прошли почти 70% авиапарка.

— Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На «донорство» пустили более 35% самолетов.

— В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.

— Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

— Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в РФ насчитывается 21.

Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

«Сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией», — считает военная разведка Украины.

В тему: В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле.

Тэги: самолет, Россия, авиация, ГУР

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