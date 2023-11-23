Путин зачем-то примчался в Беларусь

Главное: Владимир Путин прибыл в Беларусь. Самолет Путина приземлился в аэропорту Минска в 12:14 по белорусскому времени (11:14 по украинскому).

Детали: Российский диктатор Владимир Путин 23 ноября прибыл с визитом в Минск. Об этом сообщает Телеграмм-канал Беларускі Гаюн.

Отмечается, что самолет Путина приземлился в 12:14 по белорусскому времени (11:14 по украинскому).

«Борт Путина Ил-96ПУ RA-96024 приземлился в Национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении.

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