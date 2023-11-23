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Новости > В Украине стремительно дорожает автогаз. На некоторых заправках он вовсе исчез

В Украине стремительно дорожает автогаз. На некоторых заправках он вовсе исчез

Александр Панько
23.11.23 14:23
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В Украине стремительно дорожает автогаз. На некоторых заправках он вовсе исчез

Главное: Из-за блокады польской границы в Укране продолжает дорожать автогаз. На некоторых АЗС он вовсе исчез.

Детали: О завершении кризиса на рынке автогаза в Украине говорить пока рано. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в Facebook.

«Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано», — написал он.

По его данным, наиболее массово — в половине областей — исчез газ в сети «Привата», а там, где остался, стоит 39,6 гривен. Перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Авантаже.

«Причина — блокировка польской границы, через которую автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа», — сообщил Куюн.

Отметим, что блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

Как сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составляла 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 22 ноября средняя цена автогаза в Украине составила 35,54 гривен за литр (в начале месяца — 29,31 гривен).

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября. По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта — 70%.

В тему: В Польше анонсировали расширение блокады на границе.

Тэги: автомобиль, Украина, граница, Польша, АЗС, блокада, автогаз

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