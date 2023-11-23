Определены соперники сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024

Главное: В плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины по футболу сыграет с Боснией. В случае победы решающий поединок подопечные Сергея Реброва проведут с победителем пары Израиль — Исландия.
Детали: Сегодня, 23 ноября в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.
Запланировано три стыковых мини-турнира: 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта — три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.
Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.
В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль — Исландия.
Пары плей-офф:
Путь A
- Полуфинал 1: Польша (1) — Эстония (4)
- Полуфинал 2: Уэльс (2) — Финляндия (3)
- Финал: Полуфинал 2 — Полуфинал 1
Путь B
- Полуфинал 1: Израиль (1) — Исландия (4)
- Полуфинал 2: Босния и Герцеговина (2) — Украина (3)
- Финал: Полуфинал 2 — Полуфинал 1
Путь C
- Полуфинал 1: Грузия (1) — Люксембург (4)
- Полуфинал 2: Греция (2) — Казахстан (3)
- Финал: Полуфинал 1 — Полуфинал 2
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