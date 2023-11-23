Определены соперники сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024

Главное: В плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины по футболу сыграет с Боснией. В случае победы решающий поединок подопечные Сергея Реброва проведут с победителем пары Израиль — Исландия.

Детали: Сегодня, 23 ноября в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Запланировано три стыковых мини-турнира: 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта — три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.

В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль — Исландия.

Пары плей-офф:

Путь A

Полуфинал 1: Польша (1) — Эстония (4)

Полуфинал 2: Уэльс (2) — Финляндия (3)

Финал: Полуфинал 2 — Полуфинал 1

Путь B

Полуфинал 1: Израиль (1) — Исландия (4)

Полуфинал 2: Босния и Герцеговина (2) — Украина (3)

Финал: Полуфинал 2 — Полуфинал 1

Путь C

Полуфинал 1: Грузия (1) — Люксембург (4)

Полуфинал 2: Греция (2) — Казахстан (3)

Финал: Полуфинал 1 — Полуфинал 2

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