Главное: С пляжей Барселоны исчезает песок. Происходит это последние тринадцать лет.

Детали: В Барселоне бьют тревогу. В последние тринадцать лет тут фиксируют исчезновение песка с пляжей.

Было утеряно 150 тысяч кубометров песка, а в этом месяце ситуация лишь усугубилась.

Об этом поведала директор по пляжам Barcelona Ciclo del Agua Патрисия Хименес.

Поясняется, что шторм, вызванный ураганом Кьяран, который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла.

Уточняется, что суммарные потери песка эквивалентны исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны.

Чиновница говорит, что данная проблема вряд ли решится до 2025-го года.

Говорится, что закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и тендер по этому вопросу не состоится до 2025-го года.

Добавим, что последний такой тендер был проведен еще в 2010-м году.

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