На Запорожье грибник подорвался на мине

Главное: За полтора года полномасштабной войны территория Украины площадью размером с Уругвай или Флориду заминирована. Часто на минах подрываются мирные жители.

Детали: В Запорожской области в результате взрыва элемента кассетного боеприпаса из реактивной системы залпового огня в лесу погиб мужчина. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила прессслужба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

«Житель Новоандреевки, расположенной в „серой“ зоне, пошел в лес за грибами. Там он положил кассетный элемент снаряда РСЗО в сумку. От детонации боеприпаса мужчина, к сожалению, погиб», — рассказали в МВД.

Правоохранители добавили, что их на помощь позвал товарищ погибшего. Однако сотрудники полиции долгое время не могли попасть на место происшествия, поскольку в лесу могли находиться другие взрывоопасные предметы.

«Лишь после того, как территорию обследовали взрывотехники, тело удалось эвакуировать», — уточнили в полиции.

Там напомнили, что посещать леса вблизи зоны боевых действий и на деоккупированных территориях — опасно.

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