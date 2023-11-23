Стало известно, почему не стоит злоупотреблять антибиотиками

Главное: Медики призывают не злоупотреблять антибиотиками. Это снижает их эффективность.

Детали: Европейское отделение ВОЗ сделало важное заявление. Медики поведали, что массовое применение антибиотиков снижает их эффективность.

По словам врачей, это следует рассматривать как одну из глобальных угроз общественному здоровью из-за устойчивости бактерий к лекарствам.

Подчеркивается: «ВОЗ рассматривает устойчивость к противомикробным препаратам в качестве одной из десяти основных глобальных угроз общественному здоровью».

Так, эксперты ссылаются на исследование, которое проходило в четырнадцати странах Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.

Выяснилось, что половина опрошенных сообщили, что принимали антибиотики в течение последнего года, а в 67% случаев делали это по назначению врача.

Уточняется, что причинами, по которым принимались антибиотики, были простуда (24%), гриппоподобные симптомы (16%), боль в горле (21%) и кашель (18%).

В отчете сказано, что данный факт вызывает беспокойство ВОЗ, поскольку такие симптомы часто вызываются вирусами, против которых антибиотики неэффективны.

Информируется, что проведенный опрос выявил пробелы в знаниях людей.

Специалисты считают, что люди часто принимают антибиотики по ошибочным основаниям, но не осознают этого.

Так, почти половина опрошенных неверно ответила, что антибиотики помогают против вирусов.

Резюмируется, что что дальнейший контроль за соблюдением медицинских нормативов (например, запрет на продажу антибиотиков без рецепта) позволил бы предотвратить большинство случаев их неправильного применения.

В тему: Американские ученые поведали об опасности курения в молодом и подростковом возрасте.