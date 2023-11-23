Нагрузка на систему растет: украинцев настоятельно попросили экономить электричество

Главное: В Украине растет потребление электричества. Украинцев призывают экономить.

Детали: С наступлением холодов украинцев вновь призывают экономить электричество. Заявление сделало «Укрэнерго».

Сообщается о том, что пришедшее похолодание увеличило нагрузку на энергосистему нашей страны и вносит изменения в особенности потребления.

Было сказано: «Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19-00. Теперь самые критические часы с 17-00 до 19-00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9-00 до 19-00».

Так, население просят не включать одновременно мощные электроприборы, уменьшить время работы обогревателей и бойлеров, выключать свет в пустых помещениях и переносить стирку на ночные часы суток.

Информируется: «Учитывая особенности зимнего потребления, мы прежде всего обращаемся к сотрудникам офисов, предприятий и крупных организаций».

Подчеркивается: «Рациональное использование электроэнергии в течение рабочего дня зимой не только уменьшит ваши счета, но и поддержит ослабленную ударами страны-террориста энергосистему».

Уточняется, что за последнюю неделю похолодало на 6 градусов.

При этом потребление электроэнергии в Украине за это время увеличилось на 11% и продолжает расти.

Говорится, что для энергосистемы нашей страны это очень стремительный и ощутимый рост нагрузки.

Резюмируется, что для того чтобы удовлетворить такой спрос, необходимо, чтобы в системе работало дополнительно еще один атомный блок и два-три блока теплоэлектростанций.

В тему: Украинцев вновь призвали экономить электричество.