В ООН рассказали о зверствах Израиля в Секторе Газа: две трети погибших – женщины и дети

Главное: В ООН поведали о страшных событиях в Секторе Газа. 68% погибших тут – это женщины и дети.

Детали: Израиль продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. Гибнут мирные жители.

О ситуации поведал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам чиновника, 68% погибших тут – это женщины и дети.

Он подчеркнул: «Это абсолютная бойня. В этом конфликте убито больше детей, чем в любом другом, о котором можно подумать».

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