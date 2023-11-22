Соцсети сообщают о «бавовне» в воинской части под Евпаторией

Главное: В поселке Черноморское сегодня был «прилет» по причалу российской воинской части в бухте Узкая, где недавно были уничтожены десантные катера.

Детали: Во временно оккупированном Крыму сегодня, 22 ноября, зафиксировано попадание в российскую военную часть в поселке Черноморское недалеко от Евпатории — там, где были уничтожены российские десантные катера. Об этом сообщает проукраинский крымский ТГ-канал Крымский ветер.

«В пгт Черноморское сегодня в 7.05 был „прилет“ по причалу российской воинской части в бухте Узкая — туда же, где в прошлый раз были уничтожены десантные катера и личный состав, сообщает наш источник», — говорится в сообщении.

О последствиях взрыва пока не сообщается.

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