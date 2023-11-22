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Новости > Байден и Си проигнорировали видеовстречу лидеров G20, в которой участвует Путин

Байден и Си проигнорировали видеовстречу лидеров G20, в которой участвует Путин

Агата Кловская
22.11.23 15:52
129
Байден и Си проигнорировали видеовстречу лидеров G20, в которой участвует Путин

Главное: Байден и Си пропустили видеовстречу лидеров Большой двадцатки, в которой принимает участие и президент РФ Владимир Путин. Сегодняшняя встреча проходит в момент, когда Моди складывает полномочия Индии в качестве председательствующего в G-20 — группе крупнейших экономик мира.

Детали: В виртуальной встрече лидеров G20, в которой впервые с начала войны, развязанной против Украины, принимает участие президент РФ Владимир Путин, не участвуют президент США Джозеф Байден и глава КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам индийского министра иностранных дел Кватры, в видеосаммите согласились принять участие большинство лидеров G20.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин намерен выступить с длинной речью, в которой коснется «ситуации в мировой экономике и финансах», а также «климатической повестки дня, проблематики цифровизации и других тем».

Сообщается, что сегодняшняя встреча проходит в момент, когда Моди складывает полномочия Индии в качестве председательствующего в G-20 — группе крупнейших экономик мира.

В тему: Байден рассказал, о чем договорился с Си.

Тэги: Владимир Путин, мир, Си Цзиньпин, G20, Джо Байден, Большая двадцатка

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