В Польше анонсировали расширение блокады на границе

Главное: С четверга акция протеста на польской границе распространится на пункт пропуска Медика-Шегини. К блокаде присоединятся фермеры.

Детали: Польские перевозчики продолжат и расширят блокаду на границе с Украиной. Об этом накануне сообщил их лидер Рафал Меклер из ультраправого Национального движения в Facebook.

«Мы подали еще одну заявку. Протест в Дорогуске (пункт пропуска Ягодин-Дорогуск) продлен до 1 февраля 2024 года. Принято без оговорок», — написал он.

Меклер также анонсировал расширение блокады на четвертый ЧП Медика-Шегини с 23 ноября.

«В четверг фермеры выходят на Медику. Вместе можем больше», — добавил он.

В тему: Переговоры с польскими перевозчиками провалились.