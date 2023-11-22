Еврокомиссия перечислила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Главное: Украина получила от Еврокомиссии еще 1,5 млрд евро. В целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро и будет продолжаться.

Детали: Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Финансирование Европы поддерживало экономическую стабильность Украины и государственные услуги с момента начала российской войны. Сегодня мы выделяем новые 1,5 млрд. евро», — написала она.

По ее словам, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро и будет продолжаться. В частности, Брюссель намерен выделить Украине 50 млрд евро к 2027 году.

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