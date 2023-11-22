В Пентагоне озвучили единственный способ продления поддержки Украины

Главное: В Пентагоне не подтвердили информацию о сокращении поставок боеприпасов Украине на 30%. В ведомстве отметили, что США могут одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль.

Детали: В Министерстве обороны США не подтвердили информацию СМИ о том, что поставки боеприпасов стандарта НАТО для Украины снизились на 30% после начала войны Израиля против ХАМАСа. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Слушайте, я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы», — отметила Сингх.

Она подчеркнула, что США могут одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль.

По словам Сингх, единственный способ продления поддержки Украины — это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи.

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