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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине может существенно подорожать алкоголь

В Украине может существенно подорожать алкоголь

Александр Панько
22.11.23 13:53
129
В Украине может существенно подорожать алкоголь

Главное: В Украине предлагается повысить размер минимальных цен на ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 5-14%, цены на винодельческую продукцию — на 40-85%.

Детали: Министерство экономики предлагает поднять минимальные цены на алкогольные напитки. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина.

Предлагается повысить розничные минимальные цены:

— на водку — на 4,7% — с 89,4 до 93,6 гривен за бутылку 0,5 литра;

— на коньяк (бренди) три звездочки — на 6% — 128,3 до 136 гривен за бутылку 0,5 литра;

— на коньяк (бренди) четыре звездочки на 6,6% — со 139,3 до 148,6 гривен за бутылку 0,5 литра;

— на коньяк (бренди) пять звездочек на 6,4% — со 151,7 до 161,4 гривен за бутылку 0,5 литра;

— на вина виноградные натуральные в стеклянной таре емкостью 0,7 л — на 57% — с 42 до 66 гривен за бутылку;

— на вина игристые в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л на 11,9% — со 109 до 122 гривен за бутылку.

Отмечается, что действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

Поэтому предлагается повысить размер минимальных цен на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 5-14%; розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) — на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки на 12%.

Кроме того, планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и упаковке типа Tetra- Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

В тему: В Винницкой области решили ужесточить продажу алкоголя.

Тэги: общество, алкоголь, цены, новости Украины

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