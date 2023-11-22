Во Франции мужчина насмерть отравился средством от клопов

Главное: Пожилой мужчина насмерть отравился средством от клопов. Инцидент произошел в Лионе.

Детали: Во французском Лионе произошло громкое ЧП. О нем поведали местные правоохранители.

Тут 87-летний мужчина насмерть отравился запрещенным к продаже в ЕС средством от постельных клопов.

Выяснилось, что еще 29 октября сын погибшего Алан обнаружил своего отца без движения. Мужчина тяжело дышал.

Известно, что с ним находился 63-летний брат Алана, с которым они проживали вместе, также в бессознательном состоянии. Их доставили в отделение неврологии.

Позже медики сказали, что у погибшего произошло кровоизлияние в мозг.

Алан рассказал, что уже несколько месяцев его брат обнаруживал на себе укусы насекомых. В то же время их уборщица порекомендовала обратиться к человеку, «продающему отличное средство для избавления от клопов».

В квартире погибшего был найден баллончик средства Sniper 1000 EC китайского производства, которое запрещено к продаже в ЕС по причине высокой токсичности.

Сейчас местная прокуратура начала расследование по статьям «непредумышленное убийство», «подвержение риску жизни третьих лиц» и «неавторизованная продажа запрещенных средств».

Стоит уточнить, что за последние пятнадцать лет было зарегистрировано более тысячи случаев отравления инсектицидами, используемыми для борьбы с постельными клопами.

Добавим, что в последнее время во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. За последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство страны.

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