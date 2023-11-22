Выяснилось, чего до сих пор очень боится Путин

Главное: Владимир Путин боится коронавируса. До сих пор действую особые меры предосторожности.

Детали: В Кремле признали, что президент России Владимир Путин до сих пор боится коронавируса. Об этом поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, для главы государства постоянно действуют особые меры предосторожности.

Чиновник сообщил: «Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно, они продолжат действовать».

В то же время, как отмечается, масочный режим в Кремль не возвращается: «Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было».

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