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Новости > В Евросовете озвучили вариант передачи Украине части замороженных активов РФ

В Евросовете озвучили вариант передачи Украине части замороженных активов РФ

Агата Кловская
22.11.23 12:24
170
В Евросовете озвучили вариант передачи Украине части замороженных активов РФ

Главное: Шарль Мишель назвал вариант передачи Украине части замороженных активов РФ. Президент Европейского совета считает, что «наиболее реалистичное решение — использовать проценты от этих активов».

Детали: Часть замороженных российских активов должна использоваться для поддержки Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга во вторник, 21 ноября.

Он отметил, что Верховному представителю Европейской комиссии поручено внести конкретное юридическое предложение после того, как можно использовать российские активы.

«В целом это сумма в 300 миллиардов евро в мире, из них 200 миллиардов евро в Европе, внутри ЕС. Наиболее реалистичное решение — использовать проценты от этих замороженных активов, и мы работаем на юридическом уровне, чтобы эти активы использовались для поддержки Украины», — объяснил европейский чиновник.

В тему: В ООН прикинули, сколько денег уйдет на восстановление Украины.

Тэги: Украина, Россия, Евросовет, Шарль Мишель, война в Украине, замороженные активы

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