Американские ученые поведали об опасности курения в молодом и подростковом возрасте

Главное: Названа опасность курения в молодом и подростковом возрасте. Оно приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) поведали о вреде курения в молодом и подростковом возрасте. Появились данные их отчета.

Сообщается, что оно приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей.

Эксперты рассказали, что в их исследовании приняли участие 194 добровольца в возрасте 16-22 лет.

Людей разделили на две группы в зависимости от частоты употребления никотиносодержащей продукции.

Информируется, что добровольцы из первой группы курили чаще одного раза в неделю, а добровольцы из второй делали это реже.

Они предоставили информацию о состоянии своего физического и психического здоровья, а также прошли магнитно-резонансную томографию для измерения скорости кровотока в головном мозге.

Выяснилось, что у людей, которые регулярно употребляют никотин, скорость движения крови в левом и правом предклинье полушарий головного мозга, а также в левой задней и правой передней частях его поясной извилины была снижена.

Специалисты поясняют, что эти области отвечают за когнитивные функции, такие как внимание и память.

Говорится о том, что по мере взросления никотинозависимых снижение кровотока в этих областях в их мозге становилось более выраженным.

Поясняется, что в будущем такие изменения могут стать причиной развития деменции – приобретенного слабоумия, вызванного дисфункцией нейронов.

Ученые сообщают, что из-за недостаточно эффективного передвижения кровь не может насыщать мозг достаточным количеством кислорода и питательные веществ.

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