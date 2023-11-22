Контрнаступление Украины не останавливается: военные поведали, что происходит на фронтах

Главное: Украинское контрнаступление продолжается. Свежая сводка с фронтов.

Детали: Украина продолжает свое контрнаступление. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 22 ноября.

Всего за прошлые сутки произошло 48 боевых столкновений. Россияне нанесли пять ракетных и 61 авиационный удар, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск Украины и населенным пунктам.

Сообщается, что на Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где ВСУ были отбиты три атаки. На Лиманском направлении россияне вели штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имели.

Информируется, что на Бахмутском направлении украинские военные отразили пять атак России вблизи Клищиевки и восточнее Южного Донецкой области. ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Отмечается, что на Авдеевском направлении войска России не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия россиян восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где ВСУ отражено 13 атак.

Говорится, что на Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Тут украинские военные отразили 18 атак. На Шахтерском направлении россияне вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

Сказано, что на Запорожском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области.

Также ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят россиянам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, на Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам России.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удар по пункту управления, шести ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов противника.

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