Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 320 670 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 320 670 солдат. Уничтожено 5 446 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 22 ноября.

Сообщается, что погибли уже 320 670 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 446 танков, 10 188 боевых бронированных машин, 7 769 артиллерийских систем, 899 РСЗО, 589 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета, 5 784 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 564 крылатые ракеты, 22 кораблей/катеров, одну подлодку, 10 159 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 105 единиц специальной техники.

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