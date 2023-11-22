В ООН прикинули, сколько денег уйдет на восстановление Украины

Главное: В ООН подсчитали, сколько денег нужно на восстановление Украины. Результаты подсчета будут использованы для определения приоритетов инвестиций в восстановление и реконструкцию страны в следующем году.

Детали: Организация Объединенных Наций, правительство Украины, Всемирный банк и Европейский Союз подсчитали, сколько денег понадобится, чтобы восстановить страну после войны. Об этом пишет Укрінформ.

По словам помощника Генсека ООН Мирослава Энчи, стоимость восстановления Украины предварительно оценивается более чем в 400 миллиардов долларов.

«Потери от войны в Украине, вероятно, будут гораздо большими, чем уже подтверждены, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия. Более того, есть опасения, что нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры могут усилиться в холодные месяцы», — заявил он.

Он отметил, что международные организации уже готовы отреагировать на ухудшение условий в зимний период. Для этого партнеры намерены выделить пособие для 1,7 миллиона человек.

Он отметил, что на сегодняшний день помощь получили около 360 тысяч человек, столкнувшихся с войной в Украине.

«Для того, чтобы помочь людям, необходимо еще 435 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на ремонт домов, приобретение зимней одежды, отопительных приборов, топлива и ремонт систем централизованного водоснабжения и отопления», — указал он.

Представитель ООН добавил, что в этом году гуманитарной помощью было охвачено более 10 млн человек, однако до конца года ООН намерена охватить помощью до 11 млн человек.

Он добавил, что нуждающихся в помощи на территории Украины — значительно больше. Речь идет о людях, оставшихся жить на оккупированных территориях. Их по подсчетам ООН, около 4 млн.

«Эти люди не могут получить гуманитарную помощь из-за того, что организации не могут попасть на эти территории», — подчеркнул Энча.

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