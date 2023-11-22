Бэнкси зовут Робби: раскрыто имя британского уличного художника

Главное: Британского художника Бэнкси зовут Робби. По одной из версий, за образом Бэнкси скрывается основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

Детали: Бэнкси зовут Робби. Имя британского уличного художника «раскрыли» BBC. Об этом пишет The Independent.

Канал выложил черновую версию интервью с Бэнкси образца 2003 года. В ходе беседы журналист спрашивает, зовут ли его Роберт Бэнкс, на что художник отвечает: «Робби». Этот фрагмент был вырезан и опубликован спустя 20 лет на сайте BBC Sounds.

Как сообщает издание, по наиболее распространенной версии за образом Бэнкси скрывается основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале карьеры был граффитистом.