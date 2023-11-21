Николай Оголобяк: в РФ за участие в войне помиловали сатаниста-убийцу

Главное: За участие в российско-украинской войне в РФ помилован сатанист Николай Оголобяк, который был осужден за надругательство над трупом и жестокое убийство девушек.

Детали: В РФ за участие в войне против Украины помиловали Николая Оголобяка — члена банды сатанистов из Ярославля, осужденного на 20 лет тюрьмы за ритуальные убийства подростков. Об этом сообщает местное издание 76.ру.

33-летний Николай Оголобяк должен был находится в колонии до 2030 года.

16 лет назад они с друзьями проводили кровавые ритуалы, приносили в жертву собак и кошек. Однажды разрыли свежую могилу девушки, надругались над ней и расчленили.

А летом 2008 года Николай Оголобяк и дружками совершили двойное убийство — напоили знакомых девушек, вывели в лес (под предлогом посвящения в сатанисты), разожгли костер, а затем набросились на них и закололи кинжалами. Погибших расчленили, часть их тел съели, останки закопали в неглубоких ямах.

Полгода назад Николай Оголобяк завербовался в российское подразделение «Шторм Z», сформированное из заключенных. Провел эти шесть месяцев в Украине, получил ранение, инвалидность, а затем был помилован.

Николай Оголобяк уже вернулся домой из госпиталя.