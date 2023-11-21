В Винницкой области ждут новую волну гепатита А

Главное: В Винницкой области на стационарном лечении с гепатитом А находятся 34 пациента, из которых девять — это дети. За последние сутки в области зафиксировано четыре новых случая.

Детали: В Винницкой области ситуация с заболеваемостью гепатитом А остается стабильной, однако возможна вторая волна. Об этом сообщил Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА.

На 21 ноября в области зарегистрировано 350 сообщений о больных.

Отмечается, что последние две недели в области наблюдается плато по заболеваемости гепатитом А. Вместе с тем, по прогнозам эпидемиологов и врачей, может быть еще одна волна заболеваемости.

За последние сутки в области зафиксировано четыре новых случая заболевания гепатитом А. Сейчас на стационарном лечении находятся 34 пациента, из которых девять — это дети.

Также сообщается об одном тяжелом пациенте. Это 50-летний мужчина, который уже месяц находится в больнице. У него много сопутствующих патологий. Кроме того, под наблюдением семейных врачей находятся 516 контактных лиц в домашних очагах заболевания.

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