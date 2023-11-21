Оккупанты повредили газопроводы в трех областях Украины

Главное: В результате российских обстрелов сразу в трех регионах Украины повреждены газопроводы. Там идут работы по восстановлению.

Детали: Из-за новых атак российских агрессоров в трех регионах Украины повреждены газопроводы. Об этом сообщило Минэнерго.

Так, в Сумской области в результате боевых действий в приграничном с РФ населенном пункте без газа остались около 400 абонентов. Военные пока не дали разрешения на восстановительные работы.

Также в регионе без света из-за технических нарушений — более 400 абонентов, из-за боевых действий — более 2,2 тысячи.

В Харьковской области обстрелом поврежден газопровод низкого давления, а также воздушные линии. Там продолжаются работы по восстановлению. Остаются без света более 17,5 тысячи абонентов.

А в Хмельницкой области в результате повреждения распределительного газопровода без газа остались 500 абонентов.

В целом по Украине по разным причинам без энергоснабжения 427 населенных пунктов. Вместе с тем энергетики за сутки вернули свет для более 62 тысяч потребителей.

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