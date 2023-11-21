Россия держит 11 тысяч украинских детей в «лагерях перевоспитания», — разведка

Главное: В отчете Министерства обороны Британии говорится, что около 11 тысяч украинских детей оккупанты удерживают в 43 так называемых «лагерях перевоспитания».

Детали: В 43 «лагерях перевоспитания» в России содержатся, по меньшей мере, 11 тысяч незаконно вывезенных украинских детей. Об этом сообщает британская разведка.

«По имеющимся данным, по меньшей мере 11 тысяч украинских детей содержат в 43 лагерях перевоспитания во всей России, в тысячах километрах от дома. Их простое право на жизнь и свободу находится под угрозой», — говорится в отчете Министерства обороны Британии.

В тему: Россия «перевоспитывает» тысячи украинских детей в спецлагерях.