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Новости > Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны

Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны

Агата Кловская
21.11.23 13:34
188
Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны

Главное: Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Путин сознательно «разжигает пожары» по всему миру, рискующие выйти из-под контроля, если его не остановить. Это может привести к Третьей мировой войне.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, ведь РФ разжигает конфликты по всему миру. Об этом он сказал в интервью таблоиду The Sun.

По словам Зеленского, война в Израиле была «очень большим желанием» России, и что РФ помогала тренировать боевиков ХАМАС. Он подчеркнул, что Россия и Иран являются партнерами.

По мнению президента, российский диктатор Владимир Путин сознательно «разжигает пожары» по всему миру, рискующие выйти из-под контроля, если его не остановить.

«Китай может давить на Россию больше. Я не вижу, чтобы Китай был заинтересован в Ближнем Востоке, как Россия и Иран. Я не думаю, что Китай заинтересован в том, чтобы помогать России оккупировать Украину. Все не просто... Украина сегодня находится в центре этих глобальных рисков Третьей мировой войны, и я действительно думаю, что Россия будет давить, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не скажут им очень, очень серьезно, чтобы они убирались прочь с территории... Россия сейчас не чувствует, что весь мир против нее. Мы действительно думаем, что они готовятся сейчас на Балканах, они делают новые шаги. И мы думаем, что они пытаются подготовить или даже научить некоторых людей. И я думаю, они не закончат. Идея состоит в том, чтобы начать один конфликт, разжечь новые пожары... Я думаю, идея (России) заключается в дестабилизации благодаря новым ячейкам огня», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев сталкивается со многими проблемами, среди которых и нехватка поддержки в Конгрессе США. Он признал, что ситуация на Ближнем Востоке не помогает Украине.

Зеленский считает, что если Россия победит Украину, следующими будут страны НАТО.

В тему: Зеленский рассказал о покушениях на свою жизнь.

Тэги: Владимир Путин, Третья мировая война, Владимир Зеленский, война в Украине

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