Жертвами Израиля в Секторе Газа могут стать десятки тысяч детей

Главное: В ООН бьют тревогу из-за агрессии Израиля в Секторе Газа. Жертвами бомбежек могут стать десятки тысяч детей.

Детали: Жертвами израильских бомбежек Сектора Газа могут стать десятки тысяч детей. Об этом сказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер.

Чиновник отметил: «Если гуманитарная ситуация, включая доступ к чистой питьевой воде, не улучшится в ближайшее время, мы увидим, что число детей, умирающих в Секторе Газа, очень резко возрастет».

Отмечается: «Это стало вопросом жизни и смерти для тысяч и даже десятков тысяч детей».

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