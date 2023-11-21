Норвежские ученые рассказали, как питаться, чтобы жить долго

Главное: Названы продукты, продлевающие жизнь. Среди них – орехи.

Детали: Норвежские ученые из университета Бергена составили список продуктов, которые продлевают жизнь. Появились данные их отчета.

За основу было взято руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide, которое представила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

В нем сказано, что в день следует съедать пять порций фруктов и овощей, а также сократить употребление углеводов, сахара, жиров и соли.

Кроме этого рекомендуется отказаться от сосисок, колбасы, сладких газированных напитков в пользу воды, орехов и цельнозерновых продуктов, среди которых хлеб и хлопья.

Теперь же эксперты пытались понять, как соблюдение этих рекомендаций повлияет на продолжительность жизни и здоровье человека.

Так, они провели исследование с участием 467 354 добровольцев среднего возраста, которые рассказали о своих пищевых привычках.

Норвежцы собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых.

После окончания опроса они фиксировали, какие участники ушли из жизни и в каком возрасте.

Оказалось, что люди, которые ели много обработанного мяса (колбаса, сосиски), мучного и часто пили сладкие газированные напитки, жили меньше тех, кто придерживался более здорового рациона.

Выяснилось, большей продолжительностью жизни связано употребление орехов, цельных злаков, фруктов и бобовых.

Подчеркивается, что даже незначительное изменение пищевых привычек в лучшую сторону (среди которых – сокращение сахара) может увеличить продолжительность жизни на год.

Уверяется, что такое питание позволит продлить жизнь на восемь лет.

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