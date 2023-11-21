Орбан резко высказался по поводу финансовой помощи Украине

Главное: Виктор Орбан прокомментировал вопрос финансовой помощи Украине. Связал его с разблокированием средств для Венгрии со стороны ЕС.

Детали: Премьер-министр Виктор Орбан вновь комментирует Украину. Его слова цитирует издание Financial Times.

Он заявил, что вопрос финансовой помощи нашей стране связан с разблокированием средств для Венгрии со стороны ЕС.

По его словам, венгерское правительство организует плебисцит, на котором венгры будут решать, снимать ли вето на дальнейшую помощь ЕС Украине.

Отмечается: «Венгрию просят о дополнительной поддержке для Украины, даже несмотря на то, что наша страна не получила причитающиеся ей средства ЕС».

Добавим, что данный плебисцит предполагает, что согласие на снятие вето на финансирование нашей страны будет дано только после разблокирования средств, которые положены Венгрии от ЕС.

В тему: Орбан заявляет, что Украина была готова подписать мирный договор с Россией еще в начале войны, но вмешались США.