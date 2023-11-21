Президент Молдовы приехала в Киев

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память погибших во время Революции Достоинства. Вместе с ними в мероприятии приняла участие президент Молдовы Майя Санду.

Детали: Во вторник, 21 ноября, в Киев с визитом приехала президент Молдовы Майа Санду.

«Прибыли в Киев для встреч с президентами Владимиром Зеленским и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В нашей повестке дня: обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, укрепление региональной безопасности и дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах», — написала она.

Санду вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими почтила память погибших во время Революции Достоинства.

«Владимир и Елена Зеленские вместе с Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Присутствующие также отдали честь памяти погибших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции Достоинства раздались удары колокола», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

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