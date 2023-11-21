Зеленский рассказал о покушениях на свою жизнь

Главное: На Владимира Зеленского готовилось как минимум шесть покушений. Лишь первое из покушений вызвало панику, а после него «все не так уж плохо», отметил глава государства.

Детали: Украинские спецслужбы предотвратили не менее пяти или шести заговоров с целью убийства президента Владимира Зеленского. Об этом глава государства рассказал в интервью The Sun.

Украинский лидер сравнил первый сорванный сговор с первой вспышкой Covid.

«Первый раз был очень интересным, это как Covid — люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно. А потом — я просто делюсь с вами подробностями — еще одна группа приехала в Украину, чтобы (попробовать) это сделать», — рассказал Зеленский.

В тему: 24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского.